Los taiwaneses resucitan una variedad de mijo por su resistencia al cambio climático

Banu Ismahasan, un agricultor indígena, recorre un campo de altos tallos dorados en el sureste de Taiwán, cosechando a mano las espigas de una variedad de mijo resistente a las condiciones meteorológicas extremas.

Los indígenas taiwaneses la cultivaban otrora pero desapareció prácticamente de los campos hace más de 60 años, a medida que el arroz se volvía más asequible.

Desde hace unos diez años, Banu Ismahasan y sus padres rescatan este cultivo en la comunidad Bunun de Buklavu, un pueblo rodeado de montañas verdes en el condado de Taitung.

“Esperamos hacer renacer muchos cultivos tradicionales de los Bunun”, declaró a la AFP este hombre de 48 años.

Este tipo de mijo, conocido como “dill” en lengua bunun, es una especie endémica de Taiwán que se encuentra en estado salvaje en las montañas.

Banu Ismahasan descubrió la planta en internet y decidió investigar por su cuenta, consultando documentos históricos y a los ancianos de la tribu.

Se enteró de que antes se cultivaba junto al mijo cola de zorro como “reserva” en caso de malas cosechas o desastres.

Después de años de experimentación, comprendió por qué sus antepasados dependían de él.

Durante una sequía de más de 200 días, este mijo “se mantuvo verde brillante” mientras que otros cultivos se marchitaban.

Los tifones, las inundaciones e incluso una epidemia de roya tampoco le han afectado.

Hsing Yue-ie, profesora jubilada de la Academia Sinica y experta en genética vegetal, comenzó a estudiar este cereal después de haber oído hablar de él en un foro internacional, hace 15 años.

- Muy resistente -

Descubrió que la capa cerosa protectora de la semilla le permitía crecer sin riego, sin fertilizantes ni pesticidas, incluso en tierras de mala calidad.

Rico en aceite, proteínas y minerales, podría ser utilizado para la alimentación humana y animal, además de como combustible.

“Utiliza de forma natural y muy eficaz la luz del sol y el agua”, declaró.

“En cuanto a las condiciones del suelo, incluso en las zonas montañosas donde el suelo está salpicado de grandes rocas, puede crecer”, añadió.

La familia de Banu Ismahasan cosecha este mijo dos veces al año en una parte de sus tierras.

Sin sabor, este cereal puede ser consumido en forma de papilla, pequeños panes al vapor o palomitas.

La familia tuvo dificultades para convencer a otros agricultores de que lo cultivaran porque aún no es viable comercialmente.

Su producción exige mucha mano de obra y es más caro para los consumidores que el arroz.

El centro nacional de material genético vegetal de Taiwán considera importante preservar estas semillas para el futuro debido al cambio climático.

- Semillas “muy valiosas” -

Las semillas son “muy valiosas” debido a su diversidad genética y su capacidad de adaptación al entorno”, explicó a la AFP Lin Yen-yu, investigador del centro.

Las semillas se conservan en bolsas de papel de aluminio y se almacenan a -18°C en condiciones de baja humedad, donde pueden mantenerse durante décadas.

“En el futuro, cuando los métodos de cultivo o el cambio climático experimenten ciertas evoluciones, su valor podría comenzar a ser reconocido y valorado”, afirmó.

Para Banu Ismahasan, la prioridad es incentivar a más miembros de la comunidad a consumir este mijo.

“Si ni siquiera lo consumimos nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que sea una actividad viable?”, se pregunta.