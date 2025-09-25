Los servicios de valet parking crecen, pero no están regulados

El servicio de valet parking en Panamá está creciendo, con 425 empresas registradas a nivel nacional, de estos 260 son de persona jurídica y 165 persona natural, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias. Sin embargo, la actividad no está regulada, confirmó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

El valet parking, también conocido como servicio de aparcacoches, consiste en que un conductor profesional recibe el vehículo de un cliente, lo estaciona en un área designada y lo devuelve al propietario cuando este lo solicite.

Estos servicios son ofrecidos en centros comerciales, restaurantes, bares, hoteles, oficinas y otros negocios.

En cuanto a los costos, las tarifas oscilan entre B/. 0.03 y B/. 0.05 por minuto, lo que equivale aproximadamente a B/.1.80 o B/.3.00 por hora, dependiendo del tiempo que la persona permanezca en el lugar.

Algunos usuarios de estos servicios han señalado que, aunque ciertos operadores entregan la factura fiscal, existen casos en los que no se cumple con esta obligación, lo que refuerza el debate sobre la necesidad de una normativa que regule la actividad.

Respecto a la situación, la ACODECO indicó que “no hay regulación sobre tarifas, sin embargo, el precio debe ser anunciado. En caso adverso, el conductor afectado puede detallar los hechos y presentarse ante la autoridad para que el caso sea analizado”.

Por su parte, un trabajador de una empresa dedicada a la actividad, explicó a Metro Libre, que las “tarifas dependen del lugar del evento, la cantidad de invitados y el horario”. Además, recalcó que procuran “entregar siempre la factura fiscal para evitar sanciones de las autoridades”.

En tanto, el abogado Diomedes Carrizo, comentó que “a diario utilizo los valet parking en hoteles y restaurantes. Por lo general, he llegado a pagar desde B/.3.00 hasta B/.5.00 por el tiempo utilizado”. Agregó que, “en ocasiones me han dado mi factura fiscal, pero también he ido a lugares donde no la he recibido, por lo que es necesaria una regulación de este servicio”.