Los gobiernos de Panamá y Chile crean mesas de trabajo para abordar estrategias bilaterales en economía, educación, comercio y seguridad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, acordaron establecer una comisión binacional con mesas de trabajo permanentes. En estas se abordarán temas clave como economía, educación, comercio y seguridad, con el fin de desarrollar iniciativas que generen bienestar para ambos pueblos, según informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

“No debemos esperar para tener esa cercanía. Debemos priorizar temas con visión de futuro. La unidad de Chile y Panamá es de gran importancia; ustedes son nuestros clientes en esa enorme relación que existe con el Canal”, resaltó el presidente Mulino durante la reunión celebrada en el Palacio de las Garzas.

El mandatario panameño subrayó que la relación entre ambos países cobra mayor relevancia con la reciente adhesión de Panamá al Mercosur, un plan que busca integrar al país al Cono Sur y fomentar una relación armónica de cooperación mutua.

Por su parte, el presidente electo Kast destacó: “Estamos retomando nuestras relaciones con un esfuerzo decidido por reforzar el intercambio comercial. Queremos pasar de ser el cuarto al tercer usuario del Canal, ingresando a nuevos mercados en Europa, Medio Oriente y otras regiones con todos nuestros productos que pasan por Panamá”.

Asimismo, Kast resaltó las coincidencias en la búsqueda de la estabilidad regional, la cual debe ser recuperada democráticamente para superar la extrema pobreza mediante objetivos comunes.

En el encuentro participaron delegaciones de las carteras de Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Seguridad, y Economía y Finanzas de ambos países.