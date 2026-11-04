Los factores económicos detrás de la debacle electoral de los republicanos en EEUU

Los republicanos, derrotados de forma aplastante en las elecciones de medio mandato de la víspera en Estados Unidos, quizá no tengan más que fijarse en el eslogan de la campaña presidencial de Bill Clinton de 1992 para comprender por qué están en esta situación: "Es la economía, estúpido".

El repunte de la inflación por la guerra en Irán, las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, un mercado laboral estancado y el aumento de la desigualdad fueron temas clave para los votantes el martes, según analitas.

Con la mayoría de los hogares bajo el impacto de condiciones económicas más duras, estaba claro que los republicanos tendrían una ardua batalla en las urnas.

"Los votantes estadounidenses fueron a las urnas pensando en sus bolsillos", dijo a la AFP el jefe economista de EY-Parthenon, Gregory Daco.

"Casi todos los votantes, de todas las edades, niveles educativos, etnias y procedencias políticas, votaron teniendo en cuenta la economía", dijo.

- Inflación por más tiempo -

La inflación, impulsada por los estímulos económicos durante la pandemia y las bajas tasas de interés, alcanzó en 2022 un pico interanual del 9% bajo el entonces presidente Joe Biden, y comenzó a descender cuando la Reserva Federal (Fed) volvió a subir las tasas.

Sin embargo, comenzó a subir de nuevo en 2023 antes de alcanzar el objetivo a largo plazo del 2%, fijado por la Fed.

Desde que Trump volvió a ser presidente en 2025, la inflación ha permanecido alta; primero, por sus amplias políticas arancelarias que trastocaron el comercio mundial.

Después, en febrero de 2026, Trump lanzó la guerra contra Irán, lo que disparó los precios gloables de la energía mientras Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, clave en el transporte marítimo de hidrocarburos.

La inflación al consumidor alcanzó en mayo un máximo en tres años del 4,2% interanual y se ha mantenido cerca de ese nivel desde entonces.

En la política estadounidense, los altos precios del combustible pueden tener un efecto desproporcionado y, hasta el miércoles, los consumidores pagaban, en promedio un 38% más por la gasolina, en comparación con el 28 de febrero, cuando Trump inició la guerra.

Daco destacó que para la mayoría de los votantes no se trataba solo de que los precios fueran altos, sino de que llevaban más de cinco años así.

"Es como una piedrita en el zapato que al principio no te hace daño de ningún modo, pero con el tiempo se convierte en una cada vez más molesta, y creo que eso es lo que estás viendo con la inflación", dijo.

Con la mayoría de los demócratas en ambas cámaras del Congreso a partir de enero, Jonathan Schroer, de Unicredit, advirtió que, aún así, todavía no pueden atacar las causas de la inflación.

"El Congreso (...) carece de las herramientas para lidiar con las dos principales causas de la inflación: la guerra en Irán y los aranceles", dijo en una nota.

- Insatisfacción con el empleo -

En el otro extremo del espectro macroeconómico, los economistas han caracterizado el mercado laboral estadounidense con la expresión "low-hire, low-fire" (pocas contrataciones, pocos despidos): estable, pero con escasas oportunidades de crecimiento o movilidad para la mayoría de las personas.

Más importante aún, gran parte de los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, lo que significa que la mayoría de los trabajadores han visto sus ingresos erosionarse.

La tasa de desempleo y el crecimiento del empleo se han mantenido estables en los últimos meses, pero los nuevos puestos de trabajo se han concentrado en pocos sectores, entre ellos la atención sanitaria y la construcción.

"Si se fija en la tasa de desempleo, la mayoría de las personas que quieren un trabajo tienen un trabajo", dijo Daco.

"El problema es que puede que no estén satisfechas con las condiciones, los términos, el salario y el puesto que tienen", agregó.

Mientras los datos del mercado laboral parecen robustos, la satisfacción del trabajador es "historicamente bastante baja".

- Clase trabajadora en dificultades -

El crecimiento del PIB estadounidense se situó en un saludable 3,4% en el tercer trimestre de 2026, y las acciones han registrado un fuerte auge desde inicio de año.

Sin embargo, los economistas han advertido que los frutos de ese crecimiento no se distribuyen de manera uniforme.

En mayo, cuando los principales índices de Wall Street tocaban máximos históricos, economistas de la Fed advirtieron un "notable aumento" de la inseguridad alimentaria en el país más rico del mundo.

Describieron una "economía en forma de K", en la que los hogares de mayores ingresos prosperaban mientras que las familias de bajos ingresos veían que el alto costo de vida reducía sus perspectivas económicas.

"La economía funciona bien, pero no todos se benefician por igual", afirmó Daco.