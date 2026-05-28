Llega la energía solar a comunidades apartadas de la Comarca Ngäbe-Buglé

Nueve centros educativos de la Comarca Ngäbe-Buglé cuentan con energía solar gracias a un programa conjunto del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO).

“La iniciativa permitió la formación de 21 jóvenes en instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, quienes participaron directamente en el montaje de las redes eléctricas en sectores como Jirondai y Kankintú, beneficiando a más de 4,100 estudiantes”, explicó el INADEH en un comunicado.

El programa, respaldado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incluyó más de 1,000 horas de capacitación teórica y práctica en electricidad, seguridad industrial, instalaciones residenciales e inglés técnico.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, señaló que el objetivo es llevar oportunidades y servicios básicos a regiones con históricas limitaciones de acceso. Agregó que la educación técnica debe priorizar a las áreas más vulnerables.

Además de los centros educativos, el proyecto contempla la futura implementación de sistemas solares en centros de salud y puestos sanitarios de difícil acceso, lo que ampliará la cobertura a aproximadamente 50,000 habitantes.