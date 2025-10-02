$!Ley pretende rebajar intereses para viviendas usadas

Economistas sugieren revisar con mucho detalle la propuesta legislativa que plantea incentivos económicos para la adquisición de viviendas usadas. Según los consultados, este tipo de iniciativa “solo beneficia al vendedor, es populista e incluso puede crear distorsión en el mercado”.

El Proyecto de Ley No. 252, presentado por la diputada Yamireliz Chong, propone incentivos para la compra de viviendas usadas e incluye un impuesto del 3% sobre transferencias onerosas de bienes inmuebles, como compraventa, permuta o dación en pago. Fue prohijado el pasado 9 de abril y está bajo análisis en una subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

“Apoyar la compra de vivienda usada puede responder a un objetivo social válido y loable. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente varias aristas en su diseño”, manifestó el economista Patricio Mosquera.

El economista explicó que, “por su naturaleza, este tipo de subsidios suele tener un menor impacto productivo en comparación con iniciativas orientadas a la construcción o mejora de viviendas nuevas. Además, si la oferta es limitada, pueden generar presiones al alza en los precios, beneficiando desproporcionadamente a los vendedores más que a los compradores. A esto se suman compromisos fiscales acumulativos que, en muchos casos, no se hacen explícitos desde el inicio”.

El economista Augusto García, por su parte, comentó que “hay que mirar eso con mucho detenimiento porque... realmente yo veo en el Legislativo que no hay conexión entre lo que se propone para discutir por parte de los diputados y lo que efectivamente ocurre en el país”.

“Eso afectaría la recaudación porque eso es un subsidio, y eso iría directamente a la gente que se dedica al negocio inmobiliario y no resuelve directamente el problema social”, añadió.