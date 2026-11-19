El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Arturo Siu, indicó que las exportaciones panameñas muestran señales de recuperación, con un crecimiento del 17% en las ventas al exterior sin incluir la actividad minera durante 2026.

Siu destacó que para el cierre de este año se proyectan “exportaciones por alrededor de $1,500 millones, excluyendo el rubro minero, frente a los $2,500 millones que representaban los envíos de cobre antes del cese de operaciones de la empresa”.

El líder de APEX comentó que “la actividad minera llegó a concentrar cerca del 75% de las exportaciones del país”.

Siu afirmó que una eventual apertura de la mina podría “representar oportunidades de empleo, además de beneficios para el sector exportador”. También resaltó el aumento del precio y la demanda del cobre. “Hoy día el cobre está mucho más caro y la demanda más alta. Esto representa para el sector exportador un 7% del Producto Interno Bruto (PIB)”, señaló.

El empresario se refirió a la recuperación del sector bananero y señaló que esta avanza lentamente. “El banano está recobrando lentamente. El año pasado, con el cierre de la empresa Chiquita Panamá, nosotros perdimos más del 50% en el sector bananero en exportación”, manifestó.

Agregó que, según las últimas cifras manejadas, “se ha recuperado hasta un 75%. Todavía no estamos al 100%, porque es un proceso que toma tiempo con la cosecha, la siembra y tenemos temas relacionados con el cambio climático y el fenómeno de El Niño”.

Siu concluyó que “se está trabajando en la recuperación del sector con el objetivo de alcanzar nuevamente los niveles de exportación, ya que el banano ocupa actualmente el segundo lugar entre los productos de exportación del país”.