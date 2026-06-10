Lanzan “Artesanos”, plataforma educativa de IA para fortalecer la formación de estudiantes

En Panamá fue presentada “Artesanos”, una plataforma educativa basada en inteligencia artificial diseñada para potenciar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA).

La herramienta, presentada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, junto a la primera dama de la República, Maricel de Mulino, utiliza inteligencia artificial para personalizar los procesos de aprendizaje. Al adaptar contenidos, actividades y recursos a las necesidades, habilidades y ritmo de cada alumno, el sistema ofrecerá una experiencia educativa más efectiva e inclusiva.

Además, incorpora herramientas orientadas al fortalecimiento de competencias digitales y tecnológicas, el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento, la orientación académica y vocacional, así como el fomento de habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Los estudiantes también tendrán acceso a contenidos interactivos sobre tecnología, empleabilidad, educación financiera y liderazgo, complementados con recursos especializados para docentes, facilitadores y los equipos técnicos responsables de los procesos formativos.

La implementación de esta iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Despacho de la Primera Dama, la Embajada de Panamá en Ecuador y la empresa Reset Ecuador, la cual otorgó 130 becas para que los alumnos del CEFODEA accedan a esta tecnología educativa de última generación.

“En esta primera etapa, 130 jóvenes que forman parte del proceso de reinserción escolar del CEFODEA tendrán acceso a formación especializada y herramientas tecnológicas que les permitirán fortalecer sus competencias, ampliar sus oportunidades y construir un mejor futuro para ellos y sus comunidades”, destacó la ministra Carles de Arango.

Con la puesta en marcha de “Artesanos”, el CEFODEA se convierte en una de las primeras instituciones del sector público en Panamá en incorporar inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento educativo para adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad, marcando un hito en la transformación digital de los programas sociales.

La iniciativa también permitirá generar experiencias y buenas prácticas sobre la aplicación de tecnologías emergentes en la educación, la capacitación técnica, la orientación vocacional y el emprendimiento juvenil, fortaleciendo la capacidad institucional para responder a los desafíos de una economía globalizada y digital.

“Estas 130 becas, y las que seguiremos incorporando a través del CEFODEA, representan una oportunidad real para que niños y jóvenes desarrollen las competencias que exige la era de la inteligencia artificial”, señaló Esteban Castillo, fundador y rector global de Artesanos.

“Escogimos al CEFODEA y a esta comunidad porque creemos en su potencial transformador. Estamos convencidos de que, a través de la educación, la innovación y la tecnología, contribuiremos a cambiar el tejido social de Panamá y a construir un mejor futuro para las próximas generaciones”, concluyó Castillo.