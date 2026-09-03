La UMIP amplía oportunidades de formación y empleo con la naviera Oldendorff

Con el objetivo de consolidar la cooperación y ampliar las oportunidades de formación y empleo para sus estudiantes y graduados, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) sostuvo un encuentro con delegados de la empresa naviera Oldendorff.

Durante la reunión, los representantes de la compañía compartieron sus impresiones sobre el desempeño y la experiencia de los 15 cadetes panameños de la UMIP a bordo de sus embarcaciones, y manifestaron su interés en continuar ampliando los espacios de formación para los estudiantes de la casa de estudios, detalló en un comunicado la institución educativa.

Asimismo, Oldendorff reafirmó su disposición de generar nuevas oportunidades laborales para oficiales graduados de la UMIP. En el encuentro también se abordaron las iniciativas de la compañía en materia de inclusión e igualdad de género, destacando el incremento de las oportunidades dirigidas a cadetes femeninas y futuras oficiales dentro de la industria marítima.

Como parte de este acercamiento, Oldendorff confirmó su intención de realizar una visita a la universidad durante el primer trimestre de 2027 como parte de su proceso de selección. La visita permitirá a los estudiantes conocer de primera mano las oportunidades profesionales que ofrece la compañía y explorar su incorporación al sector marítimo.

Este encuentro se desarrolló en el marco de la participación de la UMIP en SMM Hamburgo, uno de los principales foros internacionales de la industria marítima. El evento reúne a empresas, profesionales y representantes del sector a nivel global para intercambiar conocimientos, identificar oportunidades de cooperación y analizar los principales desafíos que enfrenta la industria marítima.

La delegación de la UMIP estuvo encabezada por el vicerrector académico, Roberto Aparicio Alvear, junto a Michelle Montenegro, jefa de Gestión Institucional, y las cadetes Jermarys Jiménez, Isibel Reyes y Julieth Wong.