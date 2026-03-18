La Secretaría de Energía anuncia aumento en los precios de los combustibles

La Secretaría de Energía anunció un incremento de $0.198 centavos por litro en la gasolina de 95 octanos, $0.18 centavos en la de 91 octanos y de $0.307 en el diésel bajo en azufre.

Estos precios se mantendrán vigentes desde el viernes 20 de marzo hasta el 3 de abril de 2026.La institución explicó que el incremento es el resultado del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y de las recientes tensiones geopolíticas.

”Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía. Panamá importa el 100% de los combustibles que consume; por lo tanto, estos ajustes responden a referencias internacionales sobre las cuales el país no tiene control”, expresó la Secretaría.

El Gobierno detalló que mantendrá un monitoreo permanente del mercado y velará por el abastecimiento continuo a nivel nacional, para asegurar que no falte producto en el país.