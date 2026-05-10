Los Knicks barren a los Sixers y avanzan por segundo año al hilo a las finales del Este

Los New York Knicks, impulsados por una asombrosa ráfaga de triples, aplastaron el domingo a los Philadelphia 76ers por 144-114 y avanzaron a las finales de la Conferencia Este de la NBA por segundo año consecutivo.

Los Knicks igualaron un récord de playoffs con 11 triples en el primer cuarto y acumularon una cifra también histórica de 18 en la primera mitad, marcando el tono desde el inicio rumbo a su séptima victoria consecutiva en estos playoffs.

Nueva York terminó con 25 triples, igualando otro récord de postemporada, para concretar la barrida 4-0 sobre los Sixers en esta serie de semifinales del Este.

Los Knicks vuelve a las finales de la conferencia por segundo año seguido, después de pasar 24 temporadas seguidas sin llegar tan lejos en playoffs.

Esperan por el ganador de la llave entre los Detroit Pistons, primeros sembrados, y los Cleveland Cavaliers, cuartos sembrados, por un lugar en las Finales de la NBA.

Los Knicks buscan su primer título de la NBA en más de medio siglo, desde 1973.

"Un partido a la vez", dijo la estrella de los Knicks, Jalen Brunson, que este domingo anotó 24 puntos en el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia.

Miles McBride fue el máximo anotador de los neoyorquinos con 25 puntos, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes.

Por los Sixers, Joel Embiid tuvo una jornada casi perfecta en la que anotó sus ocho intentos desde la cancha, incluidos dos triples, y apenas falló uno de sus siete tiros libres para acumular 24 puntos.