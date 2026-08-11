La producción de bebidas alcohólicas crece un 26%

La producción de bebidas alcohólicas en Panamá creció un 26% al cierre del mes de junio de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría.

De acuerdo con el informe, la producción pasó de 19,110,159 litros en junio de 2025 a 24,174,447 litros en junio de 2026, lo que representa un aumento de 5,064,288 litros.

Entre las bebidas que registraron un aumento destaca la cerveza, cuya producción pasó de 18,185,820 litros en junio de 2025 a 23,265,715 litros en el mismo período de 2026.

Asimismo, la producción de ginebra aumentó de 149,375 litros a 175,599 litros, mientras que la de seco pasó de 183,761 litros en 2025 a 328,572 litros este año.

En el caso del vodka, la producción también mostró un incremento, al pasar de 36,781 litros en junio de 2025 a 43,232 litros en junio de 2026.

No obstante, en el caso del ron, registró una disminución durante el período analizado. Su producción bajó de 542,780 litros en 2025 a 361,329 litros en 2026.

Ante este panorama, Aramis Cornejo, vocero de la Asociación de Bares y Restaurantes (ARBYD), dijo que “vemos este incremento en la producción de bebidas alcohólicas como una señal positiva de una recuperación gradual de la actividad económica del sector de hospitalidad y entretenimiento”. Agregó que “estamos percibiendo un mayor movimiento, impulsado en buena medida por el crecimiento del turismo y la llegada de más visitantes al país, lo que genera un efecto directo sobre restaurantes, bares, discotecas, hoteles y toda la cadena de entretenimiento”.

Por su parte, el economista Luis Morán señaló que “es una actividad clave dentro del sector secundario, que genera empleo y contribuye al PIB. Las industrias en general fomentan el dinamismo y competitividad que necesita la economía”.