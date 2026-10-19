La OEA debate en Panamá sobre la protección en eventos turísticos

Un taller hemisférico sobre seguridad en grandes eventos y destinos turísticos, auspiciado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue inaugurado este lunes por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann. El encuentro, que se extenderá hasta el miércoles, es organizado conjuntamente con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Delito y la Justicia (UNICRI), con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.

Representantes de los países miembros del CICTE y funcionarios de entidades nacionales analizan en Panamá prácticas de planificación, coordinación y gestión de la seguridad en eventos masivos y destinos turísticos, así como la protección de infraestructuras críticas, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional. En la sesión inaugural participaron André Ribataille, agregado político de la Embajada de Canadá; María Alexandra Moreira López, representante de la Secretaría General de la OEA, y Duccio Mazarese, gerente de programa de UNICRI.

El viceministro Guevara Mann destacó que la seguridad en estos espacios es un tema de creciente relevancia en un mundo marcado por la movilidad, la conectividad y la globalización. “Panamá, como centro logístico, comercial y de conectividad internacional, reconoce plenamente la importancia de fortalecer la seguridad de los eventos y destinos que acogen a visitantes de todo el mundo. Nuestro compromiso es continuar promoviendo la cooperación, la prevención y la innovación como pilares de una seguridad moderna y efectiva”, afirmó. Asimismo, reiteró que el diálogo, la unidad y el multilateralismo son esenciales para afrontar amenazas que trascienden fronteras.

Los expertos coincidieron en la necesidad de ofrecer respuestas integrales frente a riesgos como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los delitos cibernéticos, las emergencias de salud pública y los desastres naturales. Subrayaron que una protección eficaz requiere una visión estratégica basada en la prevención, la gestión de riesgos, la cooperación interinstitucional y el uso responsable de las nuevas tecnologías.