La Junta Directiva del BDA se reunirá para agilizar préstamos ante el impacto del fenómeno de El Niño

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), presidida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se reunirá la próxima semana con el propósito de agilizar la aprobación de préstamos dirigidos a los pequeños productores, frente al severo impacto del fenómeno de El Niño en las zonas productivas del país.

El anuncio fue realizado por el ministro Linares durante la sesión del Consejo Consultivo Agropecuario, jornada de trabajo celebrada en Penonomé y encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Bajo las directrices de la administración del presidente Mulino, el BDA tendrá como prioridad la colocación de créditos para micro y pequeños productores nacionales, segmento estratégico en la producción de alimentos. Asimismo, la institución financiera puso a disposición el Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, el cual ofrece financiamientos blandos para la perforación de pozos, así como para la instalación de molinos de viento y bombas hidráulicas de ariete destinadas a la extracción de agua.

Durante el encuentro desarrollado en la provincia de Coclé se evaluaron, junto con los productores, diversas acciones operativas para mitigar los efectos de la sequía en el sector agropecuario, y se analizaron las ventajas competitivas que ofrece la banca estatal, tales como las bajas tasas de interés en sus líneas de crédito, con el objetivo de que los pequeños productores puedan implementar sistemas eficientes de extracción hídrica tanto para la actividad pecuaria como para diversos cultivos. En la reunión participó también el gerente general del BDA, Francisco Mejía.