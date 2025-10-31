$!La derrama económica por fiestas patrias superaría los $120 millones

La celebración de las fiestas patrias podría generar una derrama económica superior a los 120 millones de dólares en todo el país, estimaron empresarios y autoridades del sector.

Los especialistas indican que en los días de asueto se dinamizan múltiples actividades económicas como el comercio, hotelería, restaurantes y transporte.

En este sentido, Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), indicó que estos días de asueto “mueven una inversión importante, no solamente de turismo; sobre todo hacia el interior del país, que hace que tenga un impacto muy interesante en la economía”.

Orillac detalló que para este año, el impacto económico por las festividades nacionales, “podría sobrepasar los 120 millones de dólares. $120 millones que van a entrar a la economía. Independientemente de la cifra, lo más importante es que esto impacta a una diversidad de empresas y de personas, o sea que no solamente una cantidad que va a llegar a empresas, sino que se dispersa hacia micro y medianos empresarios a lo largo y ancho del país”.

Datos del Departamento de Estadísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) revelan que en años anteriores los días de asueto por fiestas patrias han generado una inyección económica de más de $100 millones.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), comentó que “durante este periodo hay una movilización de personas hacia el interior de la República. Esto activa el turismo interno e impacta en zonas donde no existe actividad constante”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera señaló que estas festividades “generan una dinámica positiva en turismo interno, comercio, transporte y servicios, con efectos visibles en múltiples regiones del país”.

Agregó que “esta movilización no solo beneficia a las grandes empresas, sino también a transportistas independientes y servicios complementarios como estaciones de servicio, peajes y puntos de descanso en las rutas”.