La Contraloría General de la República informó este miércoles 18 de noviembre que presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por posibles irregularidades detectadas en una auditoría al contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).

La denuncia, interpuesta el 17 de noviembre, contempla posibles delitos contra la Administración Pública e incluye a quienes integraron la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), así como a los administradores generales de esa institución entre 2014 y 2023, además de la empresa Panama Ports Company.

Los hallazgos están contenidos en una auditoría financiera y de cumplimiento relacionada con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 y sus respectivas adendas. La revisión abarcó el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2024.

Según la Contraloría, se identificaron posibles irregularidades en los estados financieros de la empresa y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Ahora corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales y quiénes serían los posibles responsables.