La Caja de Ahorros lanza nueva campaña “¡No te lo gastes todo!”

La Caja de Ahorros anunció el lanzamiento de su nueva campaña institucional “¡No te lo gastes todo!”, una iniciativa que busca mantener y reforzar el hábito del ahorro entre los panameños mediante un mensaje que trasciende generaciones.

Al respecto, Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, señaló que “con esta iniciativa buscamos reconectar un mensaje que marcó a generaciones, recordando que el ahorro sigue siendo clave para el desarrollo individual y colectivo. A pesar de que aún existe una brecha significativa en la cultura del ahorro, seguimos firmes con nuestro compromiso de impulsar a la población a cumplir sus sueños.

Farrugia agregó que “como banco del Estado, tenemos la responsabilidad de fomentar la educación financiera y brindar acceso a productos que realmente transformen la vida de los panameños”.

Asimismo, concluyó que “la campaña estará presente durante los próximos meses en los principales medios del país, reforzando la misión de la entidad de bancarizar con innovación y rentabilidad a toda Panamá, al tiempo que promueve el hábito del ahorro desde una edad temprana”.