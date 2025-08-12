La ASEP convoca licitación para asesoría de venta de concesiones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), publicó el pliego de cargos para la licitación de una asesoría para el “proceso de ventas del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica: Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), Chiriquí, S.A. (EDECHI) y Elektra Noreste, S.A. (ENSA), con un costo de referencia B/. 1,300,000.00.

De acuerdo con la entidad “la contratación contempla dos etapas importantes, siendo la primera, enfocada en estudios técnicos que evaluarán el marco regulatorio, operativo y estructural del servicio de distribución, así como la inclusión de mejoras legales, técnicas y comerciales en los contratos de concesión”.

Del mismo modo, detalló que “en el ámbito financiero, se busca un acompañamiento en la estrategia de venta y la valoración de empresas inversionistas durante todo el proceso de adjudicación”.

La ASEP indicó que “la presentación de las propuestas será de manera electrónica y deberá realizarse el 13 de noviembre de 2025. La apertura de las mismas se efectuará un minuto después de las 12:01 p.m.”.

La institución reveló que “la reunión previa y homologa está programada para el 25 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m. en el salón 230 de la entidad”. Agregaron que “los proponente deberán llevar sus propuestas escritas”.

La ASEP comentó que “los contratos actuales de concesión de las empresas de distribución que tienen una duración de 15 años, expiran en octubre del 2028, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, artículo 48”.

La ASEP añadió que “el grupo de accionistas mayoritarios de las distribuidoras de las empresas de distribución eléctrica cuentan con el 51% de las acciones, mientras que el 48.24%, 47.86% y 48.25% restante está en manos del Estado panameño y el 0.76%, 1.14% y 0.42% en manos de ex empleados del IRHE, respectivamente”.