La Asamblea aprueba acuerdo con el Mercosur

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica N.º 76 entre Panamá y el Mercado Común del Sur (Mercosur), en la sesión de este jueves, 9 de octubre.

El proyecto de ley, identificado como Ley 201, fue debatido durante tres días y, para sustentarlo, comparecieron ante el pleno los ministros Julio Moltó, del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y Roberto Linares, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), quienes respondieron a los cuestionamientos de los diputados.

El acuerdo suscrito con Panamá busca elevar al país al nivel de Estado Asociado, permitiéndole integrarse gradualmente al sistema de cooperación, intercambio comercial y normativo del bloque conformado originalmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que constituye uno de los bloques económicos más relevantes de América del Sur.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que agradece a la Asamblea por la aprobación del documento, asegurando que representa un mercado de más de 300 millones de personas. “Este es un paso trascendental que permitirá a Panamá fortalecer y proyectar aún más su plataforma logística y comercial, consolidando su posición como centro estratégico de conexión entre América Latina y el mundo”, expresó la nota divulgada por Cancillería.

Con la aprobación de esta ley, Panamá se convertiría en el primer país fuera de Sudamérica en ser parte del Mercosur.