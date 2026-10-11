La APEDE plantea convertir a Panamá en el Singapur de las Américas

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) planteó la necesidad de fortalecer las instituciones, atraer inversiones y formar talento humano para convertir a Panamá en el Singapur de las Américas, mediante una estrategia de desarrollo que aproveche su posición geográfica y potencial logístico.

El presidente de APEDE, Alberto López Tom, señaló que el país debe integrar el Canal, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril y las zonas económicas bajo una planificación de largo plazo que trascienda los períodos de gobierno.

La organización destacó las oportunidades de cooperación que surgieron durante las recientes visitas del presidente José Raúl Mulino a Singapur y Vietnam. Entre ellas figura un memorando de entendimiento entre SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen para explorar proyectos vinculados con la carga aérea y el desarrollo de instalaciones en Tocumen Cargo City.

Asimismo, durante la visita a Vietnam se oficializaron nueve acuerdos de cooperación en áreas como agricultura, formación marítima, turismo y aviación, con posibilidades de ampliar el intercambio comercial y el acceso a nuevos mercados.

APEDE consideró que estos acercamientos deben traducirse en inversiones concretas, generación de empleos de calidad y nuevas oportunidades para las empresas panameñas. Para ello, destacó la importancia de fortalecer la transparencia, la meritocracia y la seguridad jurídica, además de simplificar y digitalizar los trámites.

La entidad también señaló que Panamá debe generar mayor valor agregado a partir del movimiento de mercancías, mediante actividades de almacenamiento, transformación, empaque, distribución y servicios especializados. A esto se suma la necesidad de fortalecer la formación técnica en logística y tecnología, así como el dominio del inglés.

López Tom sostuvo que Panamá cuenta con ventajas para avanzar hacia ese objetivo, pero que alcanzar un desarrollo sostenible dependerá de la capacidad de ejecutar los acuerdos, mantener una visión de Estado y transformar las oportunidades del comercio internacional en bienestar para la población.