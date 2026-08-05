$!La ACP anuncia reducción de calado en esclusas Neopanamax por secuelas de El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este miércoles 5 de agosto un ajuste al calado máximo permitido en las esclusas Neopanamax, medida adoptada con base en el nivel actual del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas recientes.

A partir del 26 de agosto de 2026, el calado máximo autorizado para buques que transiten por la vía Neopanamax será de 14.63 metros (48.0 pies).

Posteriormente, desde el 3 de septiembre de 2026 y hasta nuevo aviso, se aplicará una nueva reducción a 14.48 metros (47.5 pies). La ACP indicó que con esta norma adicional busca respaldar la seguridad de la navegación y la fiabilidad operativa.

La entidad explicó que, aunque ya inició la temporada de lluvias en el istmo, las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica y los efectos continuos del fenómeno de El Niño obligan a tomar precauciones adicionales.

Por ello, la ACP mantendrá un monitoreo constante de las variables meteorológicas, los aportes hídricos a la cuenca y los niveles de los lagos, con el fin de emitir actualizaciones si se requieren ajustes suplementarios.

Por el momento, la capacidad de las esclusas Neopanamax y Panamax se mantiene estable, por lo que no se ha implementado ninguna reducción en los cupos de tránsito disponibles. Asimismo, se recomienda a las navieras utilizar el Sistema de Reservas de Tránsito para evitar eventuales retrasos.