La Acodeco explica cómo se aplicará la Ley 473 de 2025 a los productos y servicios bancarios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) explicó que la Ley 473 de 2025 refuerza el derecho de los consumidores a recibir información de manera previa, clara, suficiente, veraz y fácilmente accesible sobre los precios de los bienes y servicios.

La citada norma exige a los comercios panameños que el precio exhibido sea el monto total a pagar, incluyendo impuestos como el ITBMS. Su entrada en vigor se pospuso hasta junio de 2027.

Así mismo, manifestó las excepciones establecidas en dicha norma como el costo de financiamiento en casos de ventas a crédito y los cargos adicionales y no inherentes al objeto de la relación de consumo.

Acodeco aclaró que “esta disposición no significa que las entidades bancarias deban incorporar el costo del financiamiento dentro del precio total al contado ni eliminar las características propias de los créditos y demás productos financieros, pero si deberá mantener la obligación de informar el precio en las operaciones de financiamiento; es decir, los costos asociados a este tipo de contratación, tales como tasas de interés, comisiones, cargos, recargos, gastos y demás conceptos legalmente autorizados”.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que “la finalidad de esta ley no es modificar la naturaleza de los productos financieros, sino reforzar la transparencia y garantizar que los consumidores reciban información suficiente y comprensible sobre los costos de las operaciones antes de contratar. Un consumidor debidamente informado está en mejores condiciones de comparar ofertas y tomar decisiones responsables”.

Se detalló que la aplicación de la Ley 473 de 19 de junio de 2025, que modifica la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, deberá interpretarse de manera armónica y completaría con la legislación bancaria especial, sin perjuicio de las facultades o supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá.