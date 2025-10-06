Economía

Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional

Rosmer Jurado, presidente del SIP, expresó que “con el ingreso de Mercosur y las acciones que está promoviendo el Gobierno se busca atraer más inversión para generar empleo”

Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
ML | Sede del SIP.
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional
Amalia Quintero
06 de octubre de 2025

Integrar la industria al mercado internacional, fortalecer el conocimiento y las habilidades técnicas en el sector y agilizar los trámites para que las empresas puedan producir de manera eficiente y competitiva son algunas de las medidas que debe adaptar el gobierno para atraer la inversión extranjera, explicó Rosmel Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Jurado indicó que “el gobierno debe colocar todas las medidas pertinentes para que nosotros podamos lograr incursionar al mercado externo de manera rápida y competitiva y eso es parte de nuestro objetivo en la nueva Junta Directiva”.

Asimismo, destacó la importancia de contar con políticas públicas que apoyen la tecnificación de la producción primaria, especialmente considerando los tratados de libre comercio. “El 54% de la producción primaria del país es adquirida por nosotros, los industriales. Es necesario que nos apoyen con normas que permitan aumentar el rendimientos en el campo”.

En cuanto a los retos de la industria, Jurado señaló que incrementar la producción es clave para generar más empleos y atraer mayores inversiones. “Debemos darle al país un marco que genere confianza, para que las inversiones lleguen y se puedan establecer nuevas empresas de manufactura en Panamá”, concluyó.

¿Qué es el SIP?

ML | El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) fue fundado el 10 de agosto de 1945 y cuenta con 14 miembros en la Junta Administrativa. Surge para representar y defender los intereses de la industria nacional y es un ente de comunicación, información y educación entre sus afiliados, facilitando la orientación del industrial panameño.

Perfil de Jurado

Es licenciado en Administración de Empresas y posee una maestría en Gerencia de Operaciones.

Fue presidente de la Comisión de Comercio y Logística.

Fue presidente de la Asociación Panameña de Exportadores.

Integró la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Tags:
Economía
|
Inversiones
|
SIP
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR