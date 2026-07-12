Jefe de la ONU pide a EEUU e Irán moderación y que retomen las negociaciones de paz

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el domingo a Estados Unidos e Irán que actúen con “máxima moderación” y “reanuden urgentemente las negociaciones” de paz, tras un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

“El secretario general está profundamente preocupado por la grave escalada y la reanudación de los enfrentamientos militares en el Golfo”, y “hace un llamamiento a todas las partes para que den muestras de la máxima moderación” y “reanuden urgentemente las negociaciones”, declaró su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.