“Islas, resorts y senderismo”, la oferta de la provincia de Veraguas para carnavales

Paseos a playas e islas, ecoturismo, estadías en hoteles y senderismo, son las actividades que ofrece la provincia de Veraguas durante los cuatro días de Carnaval, aseguraron líderes del sector turismo.

Los empresarios afirmaron que durante los cuatro días de descanso, panameños y turistas aprovechan para realizar turismo interno o participar en las festividades, lo que genera un impacto positivo en la economía de la región.

Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que, “a pesar de que la provincia no es la primera opción de Carnaval para muchos panameños, la Alcaldía de Santiago siempre se esfuerza por ofrecer una fiesta más familiar”.

Además, destacó que “durante estos días se mantiene la oferta de naturaleza, aventura y calma, como en el distrito de Mariato, donde hay playas para disfrutar, como Santa Catalina y Santa Fe, así como selvas verdes en las que se realiza ecoturismo y senderismo, además de tours a islas como Coiba”.

Solanilla añadió que, “en materia de gastronomía la comida es muy variada; hay restaurantes de primera con comida preparada por los mismos dueños, donde se puede gastar de B/.4.00 hasta B/.70.00 por persona”.

En cuanto al costo de hospedajes, el empresario detalló que, “en la provincia tenemos hoteles familiares y resorts que rentan las habitaciones hasta para cinco personas por B/.45.00, lo que permite a las familias o grupo de amigos, disfrutar su estadía sin gastar tanto dinero”.

Por su parte, Cristina Ortiz, exdirectora de la Autoridad de Turismo Regional de Veraguas, comentó que “la provincia de Veraguas posee un enorme potencial turístico. Tenemos hermosas playas como Santa Catalina, Playa Banco y Pixvae. Otros distritos como La Mesa, San Francisco, Cañazas, Atalaya, manejan una identidad religiosa donde cada año llegan muchos visitantes”.