ISA evalúa ampliar seguro agrícola a productores cafetaleros

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) informó que explorar una posible propuesta que resulte de interés para los productores de café o que permita proteger sus inversiones en alguna de las etapas de la producción o comercialización del grano.

Una delegación de funcionarios del ISA celebró una reunión con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Francisco Serracín, para analizar el tema.Durante esta sesión, el gerente nacional de Seguro Agrícola del ISA, Juan Pablo Jaén, planteó a Serracín el interés que tiene la institución de preparar una propuesta destinada a atender a los cafetaleros en materia de seguro agrícola a través de conversiones y valoraciones técnicas que arrojen un resultado positivo para este importante sector productivo.

Jaén explicó que se planifican jornadas de acercamiento con los productores cafetaleros o sus organizaciones para levantar una propuesta técnica sostenible para la institución y beneficiar a las partes involucradas en esta actividad económica.

En este primer encuentro en la Cámara de Comercio de Chiriquí surgieron aportes importantes sobre la producción cafetalera, las afectaciones que generan las variaciones climáticas, enfermedades que sufren los cultivos, la calidad del grano, comercialización y otros aspectos que serían agregados en un estudio preliminar que recaba el ISA en su interés de presentar una propuesta en materia de seguro agrícola.

Tras este diálogo, Serracín, agradeció la visita de la delegación del ISA y elogió la iniciativa de su gerente general, Ariel Espino, en respaldar la producción cafetalera a través de un seguro ante potenciales eventualidades.

También participó en esta conversación el coordinador Nacional Fito-zoosanitario del Café del Ministerio de Desarrollo Agropecuaria, Raúl Morán, quien exaltó el análisis en seguro agrícola que hace el ISA para llegar a los casi 3,800 productores de café que existen en el país.

Al final de la jornada se acordó una segunda reunión entre los representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá.