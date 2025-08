A pesar de que existe una ley que establece normas de etiquetado de información nutricional y contenido de productos, algunos comercios mantienen en sus estanterías alimentos y artículos que no indican los ingredientes de los mismos o vienen en otros idiomas, aseguran consumidores.

Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño del Consumidor, dijo que “el Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), tiene la obligación de proveer las normas sanitarias vinculadas al Código Sanitario y a la Ley 45, 2007, que rige que los productos deben tener en la etiqueta las características más importantes, especialmente aquellos que tienen una naturaleza, composición, contenido, peso, origen, fechas de vencimiento, toxicidad y precauciones”.

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, explicó que “se está trabajando para hacer un documento que contenga lo que dice el códex alimentario”. Añadió que “la información siempre viene aunque no sea en español, porque en Panamá el mercado es muy chiquito, no se le puede exigir a un productor de alimentos que produce millones de productos que le ponga una etiqueta específica para Panamá”.

Acosta comentó que “la advertencia que hacemos siempre, es que el consumidor no puede ser comprador impulsivo, ni compulsivo, si no estás seguro o no confías en la información que ya tiene la etiqueta, no importa el idioma, mejor no lo compres”.

Jorge Quintero, exdirector de ACODECO, indicó que “se debe velar por la protección de los consumidores, asegurando que los productos alimenticios comercializados cumplan con los altos estándares de calidad y seguridad. Esto implica ofrecer productos que sean seguros para el consumo humano y que estén debidamente etiquetados con información clara”.

Edilma López, jefa de Metrología de la ACODECO, manifestó que “se fiscaliza de acuerdo a sus competencias, es decir, lo estipulado en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y en las reglamentaciones técnicas oficializadas por el Ministerio de Comercio que nos otorguen competencia”.

López detalló que “en nuestras verificaciones, si el producto a revisar cuenta con una reglamentación técnica que exige información obligatoria en la etiqueta, esto se revisa, y de no contar con la misma se levanta el acta correspondiente, que inicia una investigación que termina con la sanción correspondiente”.