Investigarán escuelas de manejo por fijación de precios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que iniciará una investigación contra las escuelas de manejo, tras conocerse que estas se pusieron de acuerdo para fijar una tarifa mínima de $300 para la formación de conductores. La decisión de estos negocios podría violar la ley de libre competencia y promover prácticas monopolísticas.

La entidad explicó que “no puede existir un acuerdo entre todas las partes de un mismo rubro; es una práctica monopolística absoluta”.

Asimismo, recordó que la “Ley 45 de 2007 prohíbe fijar, manipular, concertar o acordar los precios de venta o compra de bienes y servicios entre agentes económicos”.

La ACODECO agregó que “deberá verificar el alcance de lo acordado por las escuelas de manejo para tomar medidas”.

En tanto, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño del Consumidor, sostuvo que “a primera vista, el acuerdo es totalmente ilegal y violatorio de la Ley 45 de 2007, los agentes económicos involucrados están incurriendo en una práctica contraria a la libre competencia”.

Además, detalló que “esta medida debe denunciarse ante la ACODECO para que se inicie una investigación administrativa que pueda derivar en una demanda por práctica monopolística absoluta contra las escuelas de manejo que respaldaron la medida”.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), manifestó que “no estamos de acuerdo con que se regule el costo de la formación de conductores y la ACODECO debe investigar el caso”.

Acosta añadió que “cualquier medida relacionada con el sector debe sustentarse en criterios técnicos y transparentes, y no en la fijación de precios, ya que esta práctica podría constituir una conducta monopolística”.

Los consumidores también indicaron que es necesario hacer inspecciones en estos negocios, ya que muchos dictan las clases en lugares no apropiados, sin las debidas señalizaciones y sin una certificación de los instructores que dictan las clases.