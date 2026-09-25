India ve en Panamá la puerta de entrada para su industria automotriz

Nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación en el sector automotriz fueron analizadas durante el India-Panama Business Outreach Event, un encuentro empresarial organizado por la Embajada de la India en Panamá.

El evento reunió a los principales representantes del sector del automóvil panameño con el encargado de negocios ad interim de la India, Sr. Aakash Sharma.

Durante la jornada se abordó la situación actual del comercio bilateral de automóviles y componentes de automoción, un rubro con alto potencial de crecimiento entre ambas naciones.

La embajada destacó que “la India es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, y Panamá representa una prometedora puerta de entrada para las marcas indias que desean introducirse en América Latina y el Caribe”, por lo que es importante aprovechar la posición logística y comercial estratégica.

Tras el debate, ambas partes acordaron trabajar de forma conjunta para ampliar esta cooperación y concretar nuevas alianzas comerciales.