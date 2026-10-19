Inadeh retoma clases de forma escalonada en la región Azuero

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que reanudará las clases en sus centros de formación de la región de Azuero, luego de las evaluaciones tras el reciente sismo registrado en el país.

De acuerdo con la institución, las actividades se retomarán de forma escalonada: en el centro de Guararé el martes 20 de octubre, y en las sedes de Chitré y Pesé el miércoles 21 de octubre. La decisión se adoptó tras las inspecciones técnicas realizadas en cada infraestructura.

El Inadeh indicó que los centros se encuentran en condiciones seguras para reiniciar la formación, tanto en la modalidad presencial como en la virtual, según corresponda a cada curso. Con ello se busca garantizar la continuidad del aprendizaje sin exponer la seguridad de participantes, instructores y personal administrativo.

La entidad exhortó a los participantes a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los horarios y las modalidades específicas de sus cursos.