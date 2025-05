$!Huelgas afectan ingresos de los microempresarios

Dueños de pequeños negocios manifestaron su preocupación ante las bajas ventas, aseguraron que “las protestas y cierres de calles han dejado sin ingreso sus hogares”.

En un sondeo realizado por Metro Libre, en Calidonia, corregimiento de Panamá, los comerciantes indicaron que “se están perdiendo alimentos y si estos productos no se venden, se pierden y toca botarlos”.

Jorge Valdivieso, barbero, señaló que “desde el 23 de abril en adelante, ha sido una calamidad, hay días inciertos, no hay flujo de personas debido a los cierres”.

Gregoria Tejada, propietaria de un negocio de comida, mencionó que “las ventas han bajado, las personas no vienen a comer por temor a quedar atrapados por los cierres de calles, hay días que no me llevo nada a la casa y tampoco compro porque no tengo el dinero. Se requiere una solución pronto”.

Por su parte, Teresa García, quien se dedica a vender dulces, afirmó que “la estamos pasando mal, las ventas han empeorado y no estamos llevando el sustento como es a nuestras casas. La situación es preocupante para todos”.