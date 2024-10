Si no se logra votar y no se convoca a extraordinarias para el tema presupuestario, se aplica el artículo 272 de la constitución

“Si la Asamblea lo rechaza y no hay otra propuesta empieza a regir el de este año. No me preocupa que no se apruebe antes de fin de mes, ya que en los últimos años se ha discutido y aprobado en sesiones extraordinarias”.