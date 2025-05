Hasta un 20% ha disminuido la actividad comercial en los malls

ml | Luis Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Las Tablas, indicó que en la región algunas personas están a punto de cerrar sus negocios porque no pueden seguir sosteniéndolos. “He recibido llamadas de comerciantes que ya no saben qué hacer. Algunos han colgado los guantes y están próximos a cerrar, eso es lo que atrae este tipo de cierres”, expresó Jiménez. “La situación económica no está para tener estos cierres nuevamente, esto afecta la cadena de suministros”, añadió.