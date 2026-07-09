Gremios empresariales analizan propuesta del BID de crear una empresa estatal autónoma para modernizar la gestión del agua

La creación de una empresa nacional de agua potable y saneamiento, de propiedad 100% estatal y con autonomía administrativa, financiera y operativa, es una de las principales propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar la gestión del sector hídrico en Panamá, fortalecer su gobernanza y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.

La iniciativa fue presentada por María Eugenia de la Peña, especialista del BID, y Gloria Lugo, representante del grupo en el país, durante una sesión de la junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) que contó con la participación de los presidentes de los gremios que integran el Comité Intergremial del Agua.

Durante el encuentro, se explicó que el nuevo modelo operaría bajo altos estándares de transparencia y gobierno corporativo, brindaría apoyo técnico a los sistemas rurales y requeriría una implementación gradual mediante una hoja de ruta concertada entre el Gobierno, la Asamblea Nacional y los diversos actores sectoriales.

De la Peña detalló que este esquema permitiría romper las barreras que actualmente limitan la capacidad operativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), dotando al sistema de mayor autonomía para gestionar inversiones, contratar personal especializado, incorporar innovación y ofrecer servicios con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Asimismo, la especialista agregó que la entidad propuesta mantendría su carácter completamente público y asumiría de manera integral la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Esta transformación estructural deberá coordinarse estrechamente con el Órgano Ejecutivo y el Legislativo.

Por su parte, los asistentes analizaron desafíos críticos como la fragmentación institucional, las brechas de acceso entre las zonas urbanas y rurales, y las limitaciones de financiamiento; ante este panorama, la presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis, reafirmó el compromiso del gremio para impulsar consensos técnicos y soluciones de Estado.

“El agua dejó de ser únicamente un tema de infraestructura para convertirse en un tema de competitividad, salud pública y desarrollo nacional. Desde APEDE creemos que Panamá necesita avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, eficiente y sostenible”, señaló la presidenta del gremio empresarial.