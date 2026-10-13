Gran número de hoteles afectados por el terremoto

Alrededor de 20 hoteles, hostales y otros establecimientos de hospedaje habrían registrado afectaciones de diversa magnitud tras el sismo de 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre en el país, según fuentes anónimas.

Entre los establecimientos con afectaciones visibles confirmadas figuran el Hotel Dos Continentes, en la provincia de Coclé; el Hotel Gran Vía, en David, Chiriquí; el Hotel Mykonos, en Santiago de Veraguas, y el Hotel El Sitio, ubicado en Pedasí, provincia de Los Santos.

Gloria de León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), aseguró que “hasta el momento no hay reporte de turistas afectados por el sismo”.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la Autoridad de Turismo no ha emitido un comunicado oficial sobre la cantidad exacta de infraestructuras hoteleras afectadas.

En este sentido, Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), dijo que “las mayores afectaciones se registran en la península de Azuero y algunas zonas de Veraguas. Entiendo que los visitantes que estaban en las áreas afectadas ya fueron evacuados y que la situación se fue atendiendo durante el fin de semana. Aunque había turistas nacionales e internacionales, no era una gran cantidad”.

Mientras, Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “según la información recibida, el Hotel Gran Vía es el único que permanece cerrado”. Además, señaló que “se han cancelado seis eventos y se han registrado algunas cancelaciones de reservas”. No obstante, afirmó que “hasta el momento, no se han reportado daños estructurales en otros establecimientos hoteleros”.

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, detalló que “en estos momentos estamos volcados en apoyar a las poblaciones afectadas, sin perder de vista que la seguridad de los visitantes y trabajadores debe ser una prioridad, procurando que las instalaciones sean evaluadas técnicamente antes de retomar sus operaciones cuando corresponda”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “en Veraguas solo supe del Mykonos, en Santiago; no he sabido de ningún otro. Sin embargo, el mismo sigue operando”.