Gobierno y transportistas acordaron no subir las tarifas

Una comisión de alto nivel, encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y los representantes de gremios del transporte público de pasajeros y transporte de carga a nivel nacional, acordaron no subir las tarifas del pasaje a los usuarios ni al consumidor final.

Asimismo, pactaron trabajar en conjunto para coordinar una alternativa que reduzca el impacto del incremento del precio internacional del petróleo, tras una reunión en el Palacio de la Garzas.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore el servicio de entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa; la conversación se centra en cómo podemos ayudar para enfrentar la crisis sin afectar a los usuarios”, destacó la ministra Montalvo.

En la reunión se acordó que, este jueves, los transportistas aportarán información y cifras sobre el volumen de consumo de combustible, rutas y subdivisiones, para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice las evaluaciones pertinentes y presente una alternativa de consenso antes del primero de abril, fecha en la que se conocerá la nueva variación en los precios del combustible.

Dorina Pérez, en representación de los transportistas, destacó que han encontrado en la comisión del Ejecutivo la voluntad de apoyar al sector, pensando de igual forma en no afectar a los panameños que utilizan el transporte, ya sea colectivo, selectivo u otros.

Al respecto, Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (Canatra), apuntó: “Hemos encontrado la voluntad; hicimos el anuncio, el Gobierno nos llamó y estamos reunidos para encontrar los mecanismos para hacerle frente al tema del alza”.

Por su parte, Elpidio Batista, en representación de los transportistas del interior del país, concluyó que la reunión fue satisfactoria. “Lo que estamos haciendo es buscar la forma de evitar el alza, porque los usuarios están preocupados y no queremos que esto recaiga sobre ellos”, destacó.

La Comisión de Gobierno también estuvo integrada por la viceministra de Economía, Eida Sáiz; el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega; el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea; y los asesores José Ricardo Fábrega y Ventura Vega.