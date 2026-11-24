El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que representantes de Minera Panamá aceptaron las cinco condiciones establecidas por el Estado panameño tras el primer encuentro informativo sostenido ayer con la Comisión Interministerial (MICI, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De acuerdo con el comunicado oficial del MICI, cualquier eventual avance estará sujeto a pilares innegociables como propiedad estatal de los recursos minerales, máximo beneficio económico y empleos para Panamá, soberanía exclusiva sobre el territorio, los más altos estándares ambientales con fiscalización independiente y estricto respeto a la Constitución.

El ministro del MICI, Julio Moltó, destacó la importancia de reactivar las visitas públicas al sitio minero en Donoso, con el propósito de “fortalecer la transparencia y garantizar el acceso de los ciudadanos a información sobre las instalaciones”.

Detallaron que la Comisión Interministerial reiteró que este primer encuentro no representa una decisión sobre el futuro de la mina, sino que busca establecer las bases de un proceso de diálogo y participación ciudadana que permita escuchar las opiniones e inquietudes de los panameños antes de adoptar cualquier determinación sobre el tema.

Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), indicó que este paso de diálogo debe dar como resultado “beneficios para Panamá, con mejores réditos y empleo local; principalmente a las comunidades de esa región”.

Sousa agregó que “las negociaciones deben implicar gestión ambiental con estricto apego a las mejores prácticas internacionales y un instrumento jurídico apegado a la Constitución y leyes panameñas, para garantizar la duración del proyecto y que los beneficios no se interrumpan para los panameños”.