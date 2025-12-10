Gobierno destina B/. 29 millones a obras prioritarias en comunidades cercanas a la mina de cobre

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció una inversión inicial de 29 millones de dólares, proveniente de las regalías generadas por la venta del concentrado de cobre almacenado en la mina, destinada a proyectos sociales e infraestructura prioritaria en los municipios de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, con el objetivo de fortalecer y mejorar los servicios esenciales en estas comunidades.

El ministro explicó que, por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, la inversión se destinará principalmente a proyectos concretos, medibles y orientados a mejorar servicios esenciales como salud, educación, agua potable y caminos de acceso.

Cada institución del Estado será responsable de ejecutar las obras asignadas, garantizando un uso eficiente y transparente de los recursos. En el municipio de Omar Torrijos, se invertirán B/. 3.5 millones en la ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Coclecito, en la electrificación de la comunidad de Nueva Esperanza y en la mejora de diversos caminos rurales.

En Donoso, se invertirán B/. 1.95 millones en caminos de penetración para productores de Guácimo y en la ampliación y reparación del Centro de Salud de Coclé del Norte. En La Pintada, B/. 1.25 millones se destinarán a la ampliación de la Escuela de Llano Norte, mejoras en los sistemas de agua potable de Llano Grande y Llano Norte, y la rehabilitación del camino que conecta a ambas comunidades.

El ministro detalló que estos recursos corresponden a la exportación autorizada de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre, efectuada únicamente bajo el Plan de Preservación y Gestión Segura, diseñado para garantizar la estabilidad ambiental sin reanudar la actividad minera. La venta generó para el Estado 29 millones en regalías hoy disponibles.

“Esta medida no reactiva la minería. Es una decisión técnica para proteger a las comunidades y asegurar que el sitio se mantenga estable”, afirmó Moltó.

Adelantó que este es solo el inicio de un programa nacional de inversión cuyos siguientes pasos serán presentados públicamente. Dijo que, “heredamos un problema histórico, pero lo estamos enfrentando con responsabilidad, con datos y con resultados visibles para el país”.