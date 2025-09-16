Gobierno autoriza suscripción de asesoría reembolsable por B/.150,000 para la CSS

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 32-25, que autoriza, la suscripción del Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsables denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social” Proyecto N°P511202, a suscribirse entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta B/.150,000.00.

Se detalló que el objetivo del acuerdo con el BIRF es “fortalecer y proporcionar servicios de asesoría al equipo actuarial de la CSS, en la preparación de proyecciones de línea de base actualizadas para el Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte utilizando el modelo PROST. Con ello se deberá fortalecer la capacidad del equipo actuarial de la CSS, para desarrollar y mantener de manera independiente proyecciones de pensiones para monitorear la sostenibilidad financiera del sistema y tomar decisiones de política informadas”.

Se destacó que, el pasado 16 abril de 2025, el BIRF notificó al MEF de la aprobación para la estructuración del programa para apoyar el desarrollo de las proyecciones actuariales del sistema del seguro de vejez, invalidez y sobrevivencia; así como, a proporcionar capacitación especializada al equipo actuarial de la CSS.

También, el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión celebrada el 24 de julio de 2025, emitió opinión favorable a la autorización para la suscripción del Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsables denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”.