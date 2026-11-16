Economía

Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos

La emprendedora Giselle Francis comentó que ante la limitada oferta de productos libres de alérgenos en el mercado, en su negocio elaboran deliciosos postres con el propósito de ofrecer alternativas a los clientes que cuidan su salud

Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos
Cortesía | Un helado con galleta, elaborado por Go Ice Cream.
Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos
Cortesía | Helado de chocolate.
Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos
Cortesía | Helado de red velvet.
Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos
Cortesía | Giselle Francis.
Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos
Cortesía | Un helado de otoe.
Amalia Quintero
16 de noviembre de 2026

Giselle Francis, de 40 años, transformó una experiencia personal de salud en “Go Ice Cream”, un negocio dedicado a la producción de helados sin azúcar, sin gluten y sin lácteos para personas con diabetes, intolerancia a la lactosa y problemas cardíacos.

Francis explicó que el negocio comenzó como una heladería tradicional, pero los problemas de salud de sus fundadores los llevaron a cambiar el concepto. “Descubrí que era intolerante a la lactosa y mi socio tenía afecciones cardíacas que le impedían consumir azúcar”, comentó.

Ante esta situación, replantearon el proyecto y en 2023 iniciaron operaciones con una propuesta saludable. “Tuvimos que reaprender todo el proceso, porque no contábamos con formación específica sobre este tipo de insumos con índice glicémico nulo o muy bajo aptos para personas diabéticas”, manifestó.

Sobre la elaboración de los helados, Francis explicó que “utilizamos fruta natural congelada y evitamos los aceites hidrogenados, colorantes, conservantes y otros ingredientes artificiales”. Además, destacó que “sus helados no contienen azúcar, gluten ni lácteos”.

Respecto a la variedad, la emprendedora indicó que cuentan con 12 sabores fijos, entre los que destacan chocolate con chocolate crocante, pistacho, galletas con chispas de chocolate, otoe, red velvet y tarta de fresa.

Sobre los precios, Francis comentó que los helados en vasos o en cono cuestan entre $4.50 y $5.75, según el sabor. Para entregas a domicilio ofrecen pintas de 16 onzas, con precios de $13 a $15. Los interesados pueden adquirir los helados en Calle 72 en San Francisco y a través de su Instagram: @goicecreampty.

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