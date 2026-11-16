Go Ice Cream, emprendimiento que apuesta por helados saludables para diabéticos

Giselle Francis, de 40 años, transformó una experiencia personal de salud en 'Go Ice Cream', un negocio dedicado a la producción de helados sin azúcar, sin gluten y sin lácteos para personas con diabetes, intolerancia a la lactosa y problemas cardíacos.Francis explicó que el negocio comenzó como una heladería tradicional, pero los problemas de salud de sus fundadores los llevaron a cambiar el concepto. 'Descubrí que era intolerante a la lactosa y mi socio tenía afecciones cardíacas que le impedían consumir azúcar', comentó.Ante esta situación, replantearon el proyecto y en 2023 iniciaron operaciones con una propuesta saludable. 'Tuvimos que reaprender todo el proceso, porque no contábamos con formación específica sobre este tipo de insumos con índice glicémico nulo o muy bajo aptos para personas diabéticas', manifestó.Sobre la elaboración de los helados, Francis explicó que 'utilizamos fruta natural congelada y evitamos los aceites hidrogenados, colorantes, conservantes y otros ingredientes artificiales'. Además, destacó que 'sus helados no contienen azúcar, gluten ni lácteos'. Respecto a la variedad, la emprendedora indicó que cuentan con 12 sabores fijos, entre los que destacan chocolate con chocolate crocante, pistacho, galletas con chispas de chocolate, otoe, red velvet y tarta de fresa.Sobre los precios, Francis comentó que los helados en vasos o en cono cuestan entre $4.50 y $5.75, según el sabor. Para entregas a domicilio ofrecen pintas de 16 onzas, con precios de $13 a $15. Los interesados pueden adquirir los helados en Calle 72 en San Francisco y a través de su Instagram: @goicecreampty.