Globalex lanza plataforma con IA para los abogados

Tras 12 años de desarrollo en Panamá y 15 en Costa Rica, la empresa Globalex lanzó una plataforma jurídica en versión web y con una inteligencia artificial propia llamada “Lexi”, que busca agilizar el trabajo de los abogados con información legal veraz y actualizada para atender cada uno de sus casos.

El fundador de la compañía, Alexander Uhrig, explicó que el objetivo es resolver el principal reto del abogado: la dispersión de datos. “Siempre había que conseguir la información por aparte: jurisprudencia, normativa, cálculos y modelos para litigar”, dijo.

Uhrig detalló que el sistema nació como programa para PC, migró a web y ahora concentra todos los módulos en un solo lugar con Lexi, una IA que consulta únicamente en bases de datos jurídicas internas actualizadas a diario con La Gaceta, normas nuevas, cálculos y jurisprudencia. “Busca en toda la base interna para dar respuestas muy rápidas, sin que los abogados pierdan tiempo buscando información diversa por muchos lados y sin saber si es correcta o actualizada. No es una búsqueda genérica como en Google. Son buscadores propios con información de todo el ordenamiento jurídico”, afirmó Uhrig.

Entre las novedades destacan módulos de cálculos legales y financieros, laborales y de honorarios, además de “textos únicos” de normas: documentos con todas las reformas ya integradas, sin revisar PDFs por separado. También incluye tramitología para automatizar formularios, función desarrollada tras un estudio que identificó desventajas del abogado panameño. La licencia cuesta $380 al año en Panamá y Costa Rica.

Uhrig indicó que hay condiciones especiales para estudiantes de Derecho y acuerdos con universidades y el Colegio de Abogados. Expresó que la inducción es gratuita, se agenda el mismo día o al siguiente y dura de 10 minutos a 1 hora porque “ahora todo se intenta en computadora, no como antes con manuales de 250 páginas”.

Sobre seguridad, Uhrig aclaró que Globalex es solo software de consulta y no guarda información de los usuarios.