Ghee, mantequilla especial se posiciona en el extranjero

La empresa panameña Gheelicious, dedicada a la fabricación de ghee, un tipo de mantequilla clarificada milenaria, libre de lactosa, caseína, gluten y grasas trans, se posiciona en mercados de Estados Unidos, México, República Dominicana, Europa y Asia, así lo destacó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (PROPANAMA).

Gheelicious fue fundada en 2020 con la finalidad de elevar el estilo de vida de los consumidores. Además, está elaborado con ingredientes premium y de producción local. La marca destaca que “es una opción mucho más saludable que otras mantequillas, margarinas y aceites comunes de cocina”.

Mariangela Torrealba, propietaria de la empresa, indicó que “la entidad ha sido un impulso fundamental en nuestra visión exportadora. Nos sentimos respaldados y motivados a seguir posicionando productos panameños en mercados internacionales”.