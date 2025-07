Galletas y brownies artesanales, el emprendimiento de joven veragüense

Verónica Castillo, una emprendedora de 29 años, cuya pasión por los dulces la impulsó a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de galletas artesanales. Sus creaciones son muy buscadas en el corregimiento de Rodrigo Luque, provincia de Veraguas.

Castillo indicó que “todo empezó en pandemia como muchos otros emprendimientos. En el 2019, recién me había graduado de fisioterapia, llegó el 2020 y todo empezó a cerrar. Sentía que no podía estar sin hacer nada, no tenía empleo”.

La emprendedora comentó que “llegó noviembre del 2020, entonces observé que aquí en Santiago hacía falta un lugar donde uno pudiese encontrar galletas de diferentes sabores y brownies. Empecé a hornear y fue el inicio de mi negocio que lleva por nombre Galleticas”.

Castillo agregó, que empezó con seis sabores y en la actualidad son más de quince, “unos que son en edición limitada, como un postre que saqué reciente y siento que se volvió viral. Se llama Brownie Dubái, debido a que en Dubái hay un chocolate que es famoso; y se volvió mundial por tener una textura crocante y se rellena de pistacho, con una pasta que es árabe”.

La joven explicó que el precio de sus galletas “va desde B/.1.25 hasta los B/.3.75. Y se pueden conseguir en Canto del Llano, dentro del cajón de Maulik, que es una boutique de multimarca, y una vez al mes en Boulevard Santiago”.