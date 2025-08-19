Gabinete aprueba presupuesto del Canal por B/.5,207 millones y respalda proyecto de río Indio

El Consejo de Gabinete aprobó hoy el proyecto de ley N. 28-25 que dicta el presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal (AF) 2026, por un monto de B/.5,207.2 millones, que abarca el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Se detalló que “el presupuesto del Canal de Panamá para el AF-2026 está enfocado en inversiones a futuro, dando prioridad a la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio y la diversificación de negocios (gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico)”.

Además, el presupuesto contempla inversiones en formación y bienestar del recurso humano, las cuencas tradicional y Occidental, así como en garantizar la operación sostenible y competitiva del Canal.

Para el AF-2026 se prevé un aporte directo al Tesoro Nacional por B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) en comparación con el presupuesto aprobado del AF-2025. Además, se estiman pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero patronal por B/.291.1 millones.

Tras su aprobación por parte del Consejo de Gabinete, el presupuesto se presenta ante la Asamblea Nacional de Diputados, en cumplimiento del proceso establecido por la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

Lago de río Indio: proyecto de interés público

El Consejo de Gabinete también aprobó la Resolución N. 91-25 que declara de interés público el proyecto llevado por la Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio.

Esto en atención a las inquietudes expresadas por las comunidades de la cuenca del río Indio sobre posibles riesgos de especulación y manejo irregular de tierras vinculados a la construcción del nuevo lago. El Gobierno Nacional anunció dos medidas para proteger sus derechos: la definición del polígono de influencia del proyecto y su declaración como proyecto de interés público.

Con la definición del polígono de influencia del proyecto se delimita legalmente qué tierras y comunidades guardan relación con el desarrollo del proyecto, y se definen los mecanismos para proteger los derechos de los residentes y propietarios.

Además, se establece que cualquier venta de terrenos, nuevas construcciones, préstamos, cambios de uso de suelo o actividades económicas dentro del área requerirán la no objeción de la Autoridad del Canal de Panamá.

De igual forma, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que declara el lago de río Indio como proyecto de interés público, por lo que todas las instituciones del Estado deberán colaborar activamente para el desarrollo ordenado del proyecto y se agilizará la atención de las necesidades de las comunidades, asegurando respuestas más eficientes y coordinadas.

El lago de río Indio se desarrolla con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población, así como apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal de Panamá durante los próximos 50 años.