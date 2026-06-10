Francia y Panamá impulsan proyecto para fortalecer agricultura y seguridad alimentaria en Guna Yala

La Embajadora de Francia en Panamá, S.E. Aude de Amorim, encabezó este miércoles, 10 de junio, el acto de clausura del proyecto “Fortalecer la Resiliencia Agrícola y la Seguridad Alimentaria de las comunidades afectadas por el cambio climático en la Comarca Guna Yala”, financiado por el Fondo Equipo Francia.

La ceremonia en Isberyla (Nuevo Cartí) contó con la participación del viceministro de Ambiente Oscar Vallarino Bernat, la viceministra de Asuntos Indígenas Doris Bill, el viceministro del MIDA José Aníbal Rincón Stanziola y autoridades del Congreso General Guna.

Implementado en colaboración con las autoridades panameñas, junto con agencias francesas de investigación como el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), y comunidades locales, el proyecto benefició a Gangandí, Narbagandub Bibi e Isberyla.

Entre sus logros destacan: creación de un banco comunitario de semillas y vivero para conservar especies agrícolas tradicionales; capacitaciones en prácticas sostenibles con énfasis en mujeres y jóvenes; y la proyección internacional de líderes Guna en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos en Niza 2025.

La jornada de clausura permitió presentar los resultados concretos del proyecto, conocer los huertos comunitarios establecidos en Isberyla y fomentar un espacio de intercambio y diálogo con las comunidades beneficiarias y las instituciones participantes.

Estudiantes de Isberyla recibieron material educativo y SERTV finalizó un cortometraje documental del proyecto, en coproducción con TV Indígena.

Francia reiteró su compromiso con la adaptación climática y el fortalecimiento de capacidades en comunidades indígenas mediante soluciones sostenibles construidas localmente.