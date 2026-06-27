Francia promete 130 millones de euros para adaptar las escuelas a las olas de calor

Francia destinará más de 130 millones de euros (148 millones de dólares) a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas, anunciaron este viernes las autoridades y empresas públicas, cuando una ola de calor azota el país.

Francia vive una intensa ola de calor con temperaturas rondando los 40ºC que obligó a cerrar miles de escuelas esta semana, mientras que las que permanecieron abiertas tuvieron dificultades para impartir clase en aulas sofocantes.

El jueves, los sindicatos de docentes franceses llamaron a la huelga para protestar contra unas "condiciones de trabajo inaceptables", denunciando "desmayos" y un aumento de traslados a urgencias.

La eléctrica estatal EDF anunció que destinará 80 millones de euros para equipar escuelas, guarderías y centros recreativos con sistemas de refrigeración.

La mitad de ese importe se destinará a financiar más de 100.000 equipos --como ventiladores y aparatos de aire acondicionado-- en más de 10.000 centros para finales de septiembre.

El resto se distribuirá en sumas fijas de 10.000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año que viene.

"A medida que las olas de calor afectan cada vez más a nuestro país, hemos querido pasar a la acción de forma concreta", declaró el director general de EDF, Bernard Fontana, en un comunicado.

Otros grupos públicos, entre ellos La Banque Postale y Banque des Territoires, anunciaron que reservarán 50 millones de euros para adaptar 12.500 escuelas.

"Empezaremos ya la próxima semana con 2.500 escuelas elegibles", afirmó el ministro de Economía, Roland Lescure.

Algunos padres han recurrido a soluciones improvisadas para enfriar las aulas de sus hijos, utilizando recubrimientos a base de tiza en las ventanas o fijando sobre ellas mantas isotérmicas.