Fortalecen mejoramiento genético bovino en Colón

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Regional de Colón, en coordinación con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), realizaron una jornada de extracción de semen de sementales bovinos en las comunidades de Alfagías, Sardinilla y Nuevo Ocú, corregimientos de Limón y Salamanca, distrito de Colón, para elevar la productividad ganadera y poner material genético de alta calidad a disposición de pequeños productores.

La actividad benefició directamente a cuatro productores propietarios de los sementales seleccionados y se obtuvo semen de seis ejemplares de las razas Senepol, Angus Rojo, Gyr Lechero, Simmental y Simbrah, reconocidas por su adaptabilidad y capacidad para mejorar los hatos de carne y leche.

El material recolectado fue trasladado al laboratorio del IDIAP en Gualaca, Chiriquí, para su procesamiento, congelación y posterior uso en programas de inseminación artificial.

Con esta iniciativa, se estima que unos 30 pequeños ganaderos de la provincia de Colón podrán acceder a material genético de alto valor para mejorar los índices reproductivos de sus fincas, aumentar la productividad y fortalecer la competitividad de la actividad pecuaria.