Fortalecen capacidades en el cultivo de la pitahaya en Panamá Oeste

Productores y técnicos de la provincia de Panamá Oeste participaron en una jornada de demostración sobre el manejo agronómico y control de plagas en el cultivo de pitahaya, celebrada en la Finca Santa Cruz, en la comunidad del mismo nombre, propiedad del Sr. Jaime Lasso.

La actividad, en la que participaron la Agencia de Chame, la Coordinación de Agronegocios y la Dirección de Sanidad Vegetal y su Coordinación en Panamá Oeste del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, contó con la participación del ingeniero Elvis Carrera, consultor internacional de Perú.

El Ing. Carrera compartió su experiencia, abordando aspectos técnicos aplicados en las tres hectáreas de la finca, donde se cultivan tres variedades comerciales de esta fruta exótica.

El encuentro se centró en la importancia de implementar técnicas adecuadas para mejorar la producción y asegurar la calidad del cultivo, el cual tiene un alto potencial en el mercado.

Esta iniciativa busca no solo fortalecer las capacidades de los participantes, sino también impulsar el desarrollo de la pitahaya como una alternativa productiva que diversifique la agricultura y genere nuevas fuentes de ingresos en la región.

La jornada concluyó con una degustación de las tres variedades de pitahaya, permitiendo a los asistentes apreciar las características de cada una y el éxito de la producción en la finca.