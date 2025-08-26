FMI: economía panameña crecerá un 4,5% en 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado su previsión de crecimiento económico de Panamá y espera que su PIB aumente un 4,5% en 2025 desde el 4% pronosticado en abril a medida que se disipen las repercusiones del cierre de la mina Cobre Panamá.

“Se prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre”, especifican las autoridades en el informe elaborado al término de la consulta del Artículo IV con Panamá.

La minería contribuía con cerca del 5% del PIB y alrededor de un 2% del empleo del país.

Debido a su cierre, el crecimiento de su economía se desaceleró del 7,3% en 2023 al 2,9% en 2024 y el desempleo repuntó del 7,4% en agosto de 2023 al 9,5% en octubre de 2024.