Feria de reclutamiento en La Pintada recibe más de 3,000 personas

La feria de reclutamiento realizada el 28 de octubre en el distrito de La Pintada superó todas las proyecciones de asistencia, al recibir a más de 3,000 personas interesadas en aplicar a los puestos vinculados al Plan de Mantenimiento de Cobre Panamá. De acuerdo con la organización, la jornada fue interpretada como una señal del interés comunitario ante la posibilidad de reactivación económica en la región.

El programa de mantenimiento está orientado a “mantener, proteger y asegurar la infraestructura existente, garantizando condiciones técnicas, ambientales y operativas mientras se define el futuro de la operación”, según los lineamientos expuestos durante el proceso.

Fuerte interés en La Pintada y áreas vecinas

Datos de la empresa encargada del reclutamiento indican que 617 participantes fueron residentes de La Pintada, reflejando una alta demanda de empleo local. Al incluir a los asistentes provenientes de Donoso y Coclesito, el 40.56% de los aspirantes corresponde a zonas directamente relacionadas con la actividad minera.

Otro 41.84% llegó desde distintos puntos de las provincias de Coclé y Colón, mientras que el 17.61% restante provino de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Herrera y Chiriquí, lo que evidencia que el interés laboral no se limita a las áreas de influencia directa.

Perfiles solicitados y participación de excolaboradores

Los puestos convocados se concentraron en funciones esenciales del Plan de Mantenimiento: mantenimiento mecánico y eléctrico, limpieza industrial especializada, control y seguridad en zonas operativas, monitoreo ambiental básico y logística. La empresa destacó que el 15% de los asistentes fueron excolaboradores, con experiencia certificada y disponibles para reintegrarse de inmediato.

La empresa reiteró que, de concretarse un acuerdo con el Gobierno Nacional, la operación podría restablecer más de 7,000 empleos directos y reactivar alrededor de 40,000 empleos indirectos, lo que impactaría sectores como comercio, transporte, servicios y economías rurales.